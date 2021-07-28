В Москве задержали руководителя московского отделения «Другой России Эдуарда Лимонова» Ольгу Шалину

Ее везут в отделение полиции по району Котловка. Об этом она сама сообщила интернет-изданию «Открытые медиа». К ней выехал адвокат ОВД-Инфо Дмитрий Захватов. Тлеграм-канал «Прямое действие» цитирует слова активистки, о том что ее избили в отделе полиции за отказ снять крестик. Соратники Шалиной опубликовали фотографии синяков на ее теле. Координатор партии Михаил Аксель предположил, что это превентивное задержание перед запланированной акцией «За честные выборы» 31 июля.

23 июня Шалину арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Она вышла на свободу 7 июля.