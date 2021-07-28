В Кремле назвали «бравурными» и «неверными по сути» словам высказывания Джо Байдена о проблемах Владимира Путина

В Кремле назвали «бравурными» и «неверными по сути» словам высказывания президента США Джо Байдена о проблемах Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что глава Белого дома озвучивает не собственные мысли, а «посылы, которые готовятся его помощниками». «И тут налицо ошибочное знание и понимание современной России», — считает Песков. Он указал, что Россия действительно «крупнейшая ядерная держава» и страна с «большим нефтегазовым сектором», однако неверно утверждать, что в стране больше ничего нет.

Накануне Байден, выступая перед сотрудниками нацразведки, сказал, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что является «реальной проблемой» для Путина. По его мнению, российский президент знает об этой проблеме, из-за чего становится «ещё более опасным».