Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в мужском индивидуальном многоборье

Никита Нагорный стал бронзовым призером в мужском индивидуальном многоборье. Золото выиграл японец Даики Хашимото, серебро – китаец Сяо Жотэн. Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в этой дисциплине. Это вторая медаль нашего гимнаста на токийской Олимпиаде. 26 июля мужская сборная ОКР завоевала первое за 25 лет золото в командном многоборье.