Романа Доброхотова после обысков в квартире повезли на допрос

Главный редактор издания Инсайдер (в России признан иностранным агентом) – фигурант дела о клевете. Согласно материалам дела, следователи считают, что он хотел опорочить деятельность ГРУ министерства обороны, а также нидерландского блогера.



Сам Доброхотов успел передать, что пока беседовать с ним будут как со свидетелем. ТАСС сообщает, что во время обыска у него изъяли заграничный паспорт, компьютер и мобильный телефон, а также смартфон ребенка. Дело по статье клевета возбуждено по заявлению адвоката Сталины Гуревич, которая защищает интересы голландского блогера Макса ван дер Верфа. В твиттере Доброхотова появилась запись о том, что ван дер Верф за вознаграждение сливал информацию, которую ему передавали неназванные сотрудники внешней разведки России о сбитом в 2014 году малазийском Боинге. Истец считает это заявление клеветой. Следствию предстоит установить писал ли этот твит сам Доброхотов, а также является ли публикация ложью. Пока дело открыто в отношении неустановленного лица, хотя аккаунт верифицирован. Ван дер Верф сказал, что намерен добиваться извинений и опровержений.



Макс ван дер Верфф не исключает, что может попросить в России политическое убежище, так как в Нидерландах против него развернута кампания.