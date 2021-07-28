На Шри-Ланке нашли фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров

Британский телеканал Би-би-си сообщает, что вес находки превышает полтонны. Рабочий нашел камни, когда копал яму для колодца. Предполагаемая стоимость сапфиров – около ста миллионов долларов. Местные власти говорят, что, учитывая размеры и стоимость фрагмента породы, они рассчитывают, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи.