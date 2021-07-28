Bloomberg пишет о подозрениях в отношении России в информационной кампании против кандидата в канцлеры Германии

В материале американского агентства указано, что кампания направлена против кандидата от «Союза-90/Зеленые» Анналены Бербок, которая активно критикует строительство газопровода «Северный поток-2». Это и стало причиной для дискредитации, а также общая критическая настроенность политика в отношении России, отмечают три источника Bloomberg. Согласно его данным, один из источников, близких к российскому правительству, сообщил, что Москва готова «пойти на все», чтобы помешать кандидату от «зеленых» выиграть выборы в Германии. По информации собеседников агентства, Кремль опасается, что победа Анналены Бербок может серьезно ударить по интересам России и разрушить связи страны с Германией, а в итоге все это сыграет в пользу Соединенных штатов.

Ранее «зеленые» предупредили службы безопасности Германии, что на их сервисы увеличилось количество атак, в них также подозревают Россию.