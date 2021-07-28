Петербургский фигурант дела «Сети» Виктор Филинков находится на этапе в одном из изоляторов Екатеринбурга

Ранее правозащитники не могли установить местонахождение осужденного.

Виктор Филинков находится на пересылке в СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом сообщила защитница осужденного Евгения Кулакова. Она пока не посещали его. Об условиях содержания на сегодняшний день ничего не известно. Однако в этом месяце изолятор посетили члены Общественной наблюдательной комиссии и опубликовали отчет с фотографиями. По словам правозащитников, люди в СИЗО живут, цитирую, «как сельди в бочке», многие спят на матрасах на голом полу, а некоторым не хватает и матрасов. В одном из корпусов стоит сильный запах канализации. Один человек объявил сухую голодовку. Он утверждает, что в его камере нет матраса, вентиляции и ему не дают лекарства, а жалобы просто не передают начальства. Со слов заключенного, он три дня спал на полу на одеяле. Напомним, Виктора Филинкова осудили за участие неком леворадикальном запрещенном в России террористическом сообществе «Сеть», которое якобы замышляло нападения на партию «Единая Россия» и представителей российской власти.

Отметим, международная правозащитная организация Amnesty International считает дело «Сети» полностью сфабрикованным.