В Москве задержали главу местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на координатора организации. Задержание Ольги Шалиной связывают с акцией, которая намечена на 31 июля. В прошлом месяце Шалину арестовывали на 15 суток за неподчинение требованию сотрудника полиции.