В прессе опровергли сообщения о переговорах по созданию совместной армии Турции и Азербайджана

Издание «Sputnik» сообщило, что слова спикера турецкого парламента были неверно переведены. Уточняется, что на пресс-конференции журналист спросил, будет ли сформирована объединенная тюркская армия. В ответ Мустафа Шентоп сказал, что пока в рамках договоренностей военные двух стран проводят совместные учения.