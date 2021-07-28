Семьи должны начать получать по 10 тысяч рублей уже со 2 августа, а не с 16, как было запланировано ранее. Глава государства сказал об этом на совещании по подготовке к новому учебному году. По его словам, начать выплаты нужно уже со следующей недели, чтобы люди имели больше времени.
Владимир Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников
Семьи должны начать получать по 10 тысяч рублей уже со 2 августа, а не с 16, как было запланировано ранее. Глава государства сказал об этом на совещании по подготовке к новому учебному году. По его словам, начать выплаты нужно уже со следующей недели, чтобы люди имели больше времени.