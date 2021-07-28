Владимир Путин поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников

Семьи должны начать получать по 10 тысяч рублей уже со 2 августа, а не с 16, как было запланировано ранее. Глава государства сказал об этом на совещании по подготовке к новому учебному году. По его словам, начать выплаты нужно уже со следующей недели, чтобы люди имели больше времени.

