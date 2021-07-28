Мундеп Замятин: Бюджетники жалуются на требования работодателей предоставить им доступ к личным кабинетам на mos.ru

Муниципальный депутат района Зюзино Александр Замятин рассказал, что бюджетники жалуются на требования работодателей предоставить им доступ к личным кабинетам на mos.ru. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти жалобы поступают из ГБУ «Жилищник» и ГУП «Мосводоканал». Их количество пока я не очень понимаю, потому что мне пишут отдельные два человека, но они говорят от имени своих коллег. Я пытаюсь понять, сколько их, потому что если действительно людей много, то мы бы организовали коллективную помощь им, может собрали бы денег на адвокатов, помогли отбиться в этой ситуации» – рассказал Замятин.

По мнению депутата, такие требования могут быть связаны с предстоящим голосованием. «Мне совершенно очевидно, что это нужно для участия в электронном голосовании, потому что, скажем, год назад, когда было голосование по поправкам в Конституцию, мне один из работников ГБУ «Жилищник района Зюзино» просто во всех подробностях рассказал, как его делегировали собрать с коллег данные от личных кабинетов на mos.ru для того, чтобы он в нужный день первого июля зашел и поставил галочку. Так что, я думаю, что это абсолютно та же самая ситуация» – предположил Замятин.

Он отметил, что такие требования работодателей нарушают два закона. «Конечно, это на 100% незаконно. Я не юрист, но даже я совершенно четко понимаю, что это нарушение как минимум двух законов. Во-первых, это нарушение трудового кодекса. Работодатель не может требовать от работников ничего выходящего за пределы их обязанностей, которые есть у них по трудовому кодексу, по договору. С другой стороны, это нарушение избирательных прав и соответствующего кодекса, потому что это просто принуждение к участию в голосовании. Ну это косвенно пока, пока их не попросили» – сообщил Замятин.

Мундеп рассказал, что в твиттере, где он изначально сообщил о жалобах, ему уже написали несколько юристов, «которые готовы безвозмездно по крайней мере проконсультировать этих людей и может быть выйти с исками в суды».