Впервые с 30 июня в России зафиксировано меньше 23 тысяч положительных тестов на коронавирус, однако количество летальных случаев остается высоким.

Носители вируса обнаружены во всех 85 регионах России. Всего зафиксировано 22 тысячи 420 случаев. Более 20 тысяч россиян закрыли больничные. В Москве третий день подряд менее 3 тысяч положительных тестов. В Санкт-Петербурге с 13 июля заметных изменений нет и город снова стал вторым в России по суточному приросту, тогда как в Подмосковье картина постепенно меняется в лучшую сторону. За сутки по всей стране скончалось почти 800 человек и летальных исходов становится больше три дня подряд, приближаясь к максимумам середины июля. В течении трех недель от ковида ежедневно умирает более 700 россиян. В Москве напротив, впервые с 26 июня скончалось меньше ста пациентов, но это самый высокий показатель на федеральном уровне.

24 процента россиян сделали первую прививку от коронавируса, более 16 процентов выполнили процедуру полностью.