Политолог Федор Крашенинников сообщил о возбуждении уголовного дела против него о клевете на ветерана Игната Артеменко

Политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников сообщил о возбуждении уголовного дела против него о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Федор Крашенинников написал в своем аккаунте в Фейсбуке, что 13 июля в отделе по особо важным делам Следственного комитета Свердловской области был зарегистрирован рапорт. В документе указано, что 5 февраля Крашенинников распространил «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.».

Сам политолог предполагает, что поводом для уголовного преследования стал пост в телеграме. Там он назвал «балаганом» суд над политиком Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана. С предъявленными обвинениями Федор Крашенинников не согласен. Он отмечает, что не был в России почти год и соответственно в феврале не мог совершить никаких преступлений на родине. Политолог выразил надежду на то, что силовики оставят в покое его родителей.

Сейчас Федор Крашенинников живет в Вильнюсе и планирует там оставаться.