Следователи считают, что Роман Доброхотов оклеветал не только нидерландского блогера, но и российских офицеров

Следователи считают, что журналист Роман Доброхотов оклеветал не только нидерландского блогера, но и российских офицеров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Сегодня у главного редактора издания Инсайдер прошел обыск. У Доброхотова изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбук и заграничный паспорт.

В редакции Инсайдера предполагают, что заявление подал Макс Ван дер Верфф, который неоднократно говорил о непричастности Москвы к крушению малазийского Боинга в Донбассе. Инсайдер, в свою очередь утверждал, что блогер сотрудничал с российской разведкой и получал от Министерства обороны деньги.

Политолог Кирилл Рогов считает обыски и уголовные дела против журналистов показателем того, что власти потеряли контроль над информационным полем в стране. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

По мнению Рогова, репрессии не связаны напрямую с предстоящими выборами, это часть общей тенденции на ужесточение.

На прошлой неделе издание Инсайдер было включено в список иностранных агентов. Тогда Доброхотов говорил, что оно продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам.

