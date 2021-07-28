Президент Украины после статьи Владимира Путина призвал не посягать на наследие Киевской Руси

Сегодня Владимир Зеленский в видеообращении поздравил сограждан с днем Крещения Киевской Руси и сказал, что «двоюродные племянники и очень дальние родственники пытаются доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

В середине июля Путин написал статью, в которой назвал русских и украинцев одним народом.