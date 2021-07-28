Во Владикавказе десять полицейских получили реальные сроки по делу о смерти задержанного после пыток, — сообщает прокуратура. В зависимости от роли и степени участия каждого сотрудники Уголовного розыска признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Фигуранты дела были приговорены к лишению свободы на сроки от двух с половиной лет до 10.

Речь идет о событиях, произошедших в 2015 году. Погибший — сотрудник республиканского Министерства сельского хозяйства Владимир Цкаев. После его смерти сотни жителей Владикавказа вышли на митинг после полицейского произвола

