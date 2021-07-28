Украина ввела двухнедельный карантин для прибывающих из России и Индии

Об этом в ходе заседания правительства, которое транслировалось в YouTube, сказал премьер-министр.

В начале лета Киев разрешил вакцинированным иностранцам свободный въезд при наличии справки о сделанной прививке. При этом речь шла только о препаратах, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Российские вакцины пока в перечень ВОЗ не входят. Также разрешалось въехать всем, сдавшим отрицательные ПЦР-тесты, однако в конце июня меры ужесточили и прибывающих из ряда стран обязали проходить экспресс-тестирование непосредственно на границе.