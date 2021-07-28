Россию заподозрили в информационной кампании против кандидата в канцлеры Германии

По словам источников агентства Bloomberg, озабоченность Москвы вызывает представитель партии зеленых Аналенна Бербок — она активно критикует строительство газопровода Северный поток-2. Собеседники агентства утверждают, что Кремль готов пойти на все, чтобы помешать ей выиграть выборы.

Ранее Зеленые пожаловались, что на их сервисы увеличилось количество кибератак, а в исследовании местной прессы утверждалось, что партия подвергается гораздо большему количеству нападок в соцсетях, чем другие. За последние три месяца уровень поддержки Бербок упал примерно на 10%.