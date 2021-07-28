Минздрав разрешил исследование на людях первой вакцины от коронавируса, которую создаёт петербургская частная компания BioCad. Новый препарат позволит значительно снизить количество побочных эффектов, рассказал «Эху Москвы» в Петербурге представитель фирмы Павел Яковлев.
В первом этапе клинических исследований участвуют 360 человек. испытания рассчитаны на пять лет, однако в биокаде надеются, что вакцину официально одобрят раньше.
Минздрав разрешил исследование на людях первой вакцины от коронавируса, которую создаёт частная компания BioCad
Минздрав разрешил исследование на людях первой вакцины от коронавируса, которую создаёт петербургская частная компания BioCad. Новый препарат позволит значительно снизить количество побочных эффектов, рассказал «Эху Москвы» в Петербурге представитель фирмы Павел Яковлев.