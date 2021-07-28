В Литве, на границе с Белоруссией, за сутки задержали максимальное с начала года число мигрантов – более 170 человек

Основная часть мигрантов стремится попасть в страны Западной Европы. Вильнюс называет происходящее гибридной атакой белорусского режима.

Как пишет немецкое издание Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, ситуация в Литве беспокоит весь Евросоюз. С обзором публикаций – Ринат Валиулин.

С весны, когда мигранты-нелегалы стали использовать — не без помощи минских властей — миграционный маршрут через приграничные леса в Литву, к концу июня в ЕС нелегально проникли четыре сотни человек. В этом месяце к ним прибавятся еще две с половиной тысячи, что больше чем за все предыдущие полтора года, пишет газета (перевод сайта Инопресса). По данным литовской пограничной службы люди в поисках лучшей жизни прибывают из сорока стран. Примерно половина из них иракцы, следующие по величине группы — из Конго и Камеруна. Мало кто из мигрантов хочет остаться в Литве, однако перед страной, которая вынуждена их разместить, накормить и проверить на коронавирус, стоит огромная проблема; резервов погранслужбы и государства на это не хватает. Призыв правительства к приграничным муниципалитетам сообщить о возможностях размещения людей вызывает растущий протест местного населения. Переговоры главы МИД Литвы с его турецким и иракским коллегами пока ни к чему не привели. Тем временем Багдад, наоборот, увеличил вдвое число рейсов в Минск. Вильнюс обратился к руководству Евросоюза с просьбой принять большее участие в диалоге со странами происхождения мигрантов, сообщает издание.

Газета отмечает, что подавляющую часть границы между Литвой и Белоруссией составляют леса, редкие заграждения из колючей проволоки не могут сдерживать поток мигрантов.