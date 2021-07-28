Серьезное обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана

Судя по сообщениям с обеих сторон, там произошел бой. Министерство обороны Армении утверждает, что погибли трое армянских военных. В Азербайджане говорят о нескольких раненых со своей стороны. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Между тем, в Турции объявили о желании создать общую с Азербайджаном армию. Ранее Анкара поддержала Баку в войне с Арменией.

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. По его словам, идея Анкары и Баку – это одна нация и два государства. Политик подчеркнул, что неспокойная ситуация на границе Азербайджана и Армении может вновь привести к региональной войне. Во время осеннего конфликта между Баку и Ереваном Турция поддержала Азербайджан. Причем, не только политическими заявлениями. Власти Армении обвиняли Турцию в отправке в зону боевых действий в Нагорном Карабахе наемников из Сирии и Ливии. В результате войны Армения лишилась контроля над большей часть Нагорного Карабаха. Глава парламента Турции также отметил, что Анкара и Баку предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия. В частности, готовятся подписать договор о свободной торговле.

Ранее в июле лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в намерении спровоцировать новый конфликт.