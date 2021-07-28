Штаб команды РФ направит официальный запрос в оргкомитет ОИ в Токио и МОК после инцидента с теннисистом Медведевым

Штаб олимпийской команды России направит официальный запрос в оргкомитет Олимпийских Игр в Токио и МОК после инцидента с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Конфликт возник после того, как чилийский журналист поинтересовался у Медведева, каково ему выступать в сборной, которую долгое время считают мошеннической из-за проблем с допингом. Атлет на это вспылил и потребовал, чтобы корреспондент больше не появлялся на территории пресс-зоны. Сам же Себастьян Намиас не видит ничего некорректного в своем вопросе.

Как рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь сборной Константин Выборнов, российская команда ожидала подобных вопросов, случившееся он назвал провокацией и указал на то, что Медведев повел себя достойно в неприятной ситуации. Он также отметил, что это не первый случай, когда Намиас задает некорректные вопросы спортсменам, представляющим интересы России, поэтому Штаб команды намерен обратиться в оргкомитет Игр и Международный олимпийский комитет, чтобы впредь не допускать корреспондента до общения с атлетами. Даниила Медведева и его требование поддержали и российские чиновники, среди которых член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Между тем, незадолго до старта состязаний в Токио Олимпийский комитет России выдал спортсменам инструкции по общению с прессой. Там были подготовлены стандартные ответы на разные политические темы, среди которых были и вопросы о флаге и форме сборной. В памятке было сказано, что в подобных случаях стоит воздержаться от ответа или сказать, что вне зависимости от того, какая символика изображена на атрибутике, для атлета большая честь представлять интересы своей страны.

В штабе олимпийской сборной отметили, что сегодня Себастьян Намиас вновь пришел в пресс-зону, однако его принудительно вывели.