Адвокаты сообщают о завершении следственных действий в квартире главного редактора издания Инсайдер Романа Доброхотова

Адвокаты сообщают о завершении следственных действий в московской квартире главного редактора интернет-издания Инсайдер Романа Доброхотова. Источники ТАСС утверждают, что сегодня он будет допрошен. Официальные структуры пока своих комментариев не дают.

На днях Инсайдер был внесен в список иностранных агентов. Корреспондент издания Анастасия Михайлова сказала «Эху», что Доброхотов сегодня планировал уехать в краткосрочную командировку.

Следственные действия в отношении Романа Доброхотова могут быть связаны с расследованием дела о клевете на блогера из Нидерландов Макса Ван дер Верффа. Его адвокат Сталина Гуревич напомнила в эфире Эха, что ее подзащитный является автором документального фильма о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге.

Юрист Правозащиты Открытки Алексей Прянишников отметил, что Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу.

Истец, Макс Ван дер Верфф специализируется на конспирологических теориях, — рассказал в эфире Эха руководитель отдела исследований издания Bellingcat Христо Грозев.

Сам голландский блогер заявил, что против него в Нидерландах ведется информационная кампания. Прямых угроз он не получал, но при этом он не исключает разных вариантов развития событий, в том числе и то, что будет просить политическое убежище в России.