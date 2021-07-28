Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Это 20-я награда для сборной Олимпийского комитета России. Таймазова, выступавшая в весовой категории до 70 килограммов, победила хорватку Барбару Матич.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. В лидерах Китай. Следом идут Япония и США.