Австрийские нефтяники не исключили, что газ по «Северному потоку-2» запустят уже в этом году

Глава компании ОМV, партнера «Газпрома», напомнил, что строительство газопровода должно завершиться уже в конце августа, после чего начнутся пусконаладочные работы, — сообщает агентство ТАСС.

В эти минуты оператор проекта сообщил, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью выполнило запланированный объем работ, и что «Северный поток-2» таким образом уже построен на 99%.