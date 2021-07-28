Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

В сообщении ведомства говорится, что это сделано под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений.

Ранее производители сигарет предупредили об остановке производства из-за нехватки сырья. Как пишет газета «Коммерсантъ», свои опасения компании изложили в письме российскому премьер-министру. Помимо Бразилии запрет на ввоз сырья также коснулся Индии, ЮАР, Танзании и Малави. В партиях обнаружили муху-горбатку.