Баку призывает Ереван подписать мирный договор

Посол Азербайджана в Москве в интервью агентству РИА Новости сказал, что война закончилась, а конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Дипломат призвал конструктивно подойти к вопросу делимитации границ.

Сегодня утром из региона стали приходить новости об обстрелах. Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, в результате трое армянских военнослужащих погибли. В Баку при этом вину возложили на Ереван. Азербайджанские военные говорят о двух раненых со своей стороны.