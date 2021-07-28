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13:33, 28 июля 2021

Следователи завершили обыск у главного редактора издания Инсайдер

У Романа Доброхотова изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбук и заграничный паспорт, — рассказала агентству Интерфакс адвокат. Как ожидается, журналиста повезут на допрос.
Доброхотов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о клевете на нидерландского блогера. В редакции Инсайдера предполагают, что заявление подал Макс Ван дер Верфф, который неоднократно говорил о непричастности Москвы к крушению малазийского Боинга в Донбассе. Инсайдер, в свою очередь утверждал, что блогер сотрудничал с российской разведкой и получал от Министерства обороны деньги
На прошлой неделе издание было включено в список иностранных агентов. Тогда Доброхотов говорил, что оно продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам.



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