Российские теннисисты обвинили западных журналистов на Олимпиаде в Токио в провокациях

Даниил Медведев крайне недоволен высказываниями корреспондента из Чили по поводу формы российских атлетов, он назвал их оскорбительными. Медведев в связи с этим обратился в Международную федерацию тенниса.



Член думского Комитета по физкультуре Дмитрий Свищев считает, что российский теннисист поступил правильно.

Другой российский теннисист, Карен Хачанов, также рассказал, что иностранные корреспонденты задают провокационные вопросы про флаг

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российским спортсменам на Олимпиаде запрещено демонстрировать государственные символы. На играх в Токио они представляют команду ОКР.