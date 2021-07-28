Полиция проводит обыски в квартире родителей главного редактора интернет-издания «Инсайдер» Романа Доброхотова

Ранее силовики нагрянули и к нему домой.

Что именно ищут силовики у родных Романа Доброхотова, не известно. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», прямо во время обыска разговор с женой журналиста прервался, после этого телефон был выключен.

Между тем дома у самого журналиста силовики изъяли заграничный паспорт, телефон, флеш-карту, компьютер и игрушечного робота, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Доброхотова Оксану Опаренко. Мобильное устройство забрали и у ребенка журналиста.

При этом, по словам защитника, главный редактор «Инсайдера», который власти считают иностранным агентом, проходит по уголовному делу о клевете свидетелем. Само же дело заведено в отношении неустановленных лиц.

Истцом выступает нидерландский блогер Макс ван дер Верфф, который упоминался в публикации интернет — издания на тему сбитого малазийского Боинга. Среди прочего в материале говорилось, что Верфф сотрудничал с ГРУ и Министерством обороны. Сам блогер это отрицает и настаивает на публичных извинениях и опровержении этой информации.

На данный момент известно, что следователь не стал брать подписку о невыезде с Романа Доброхотова. После завершения обысков журналиста отвезут на допрос, сообщил агентству ТАСС источник.