Минздрав готовит новую версию рекомендаций по лечению ковида – подтвердил первый зам.главы ведомства Виктор Фисенко. Это уже будет 12-е обновление документа.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы почти 22,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше чем накануне. При этом сохраняется высокая смертность — жертвами ковида накануне стали 798 человек.