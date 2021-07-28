Голландский блогер Макс Ван дер Верфф не исключил, что будет просить политическое убежище в России из-за организованной против него в Нидерландах информационной кампании. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости он сказал, что рассматривает все варианты.

Ван дер Верфф утверждает, что стал жертвой клеветы со стороны издания Инсайдер. Оно утверждает, что голландец за деньги получал информацию от Министерства обороны России по поводу сбитого на востоке Украины малазийского Боинга и сотрудничал с ГРУ. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокаты считают, что именно с этим расследованием связаны сегодняшние обыски у главного редактора Инсайдера Романа Доброхотова и его родителей. Напомним, это издание недавно было признано иностранным агентом.



Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире «Эха», что Макс ван дер Верфф специализируется на конспирологических теориях.

Главная цель материалов Ван дер Верффа – максимально размыть официальную версию альтернативными вариантами развития событий, объяснил Грозев.