Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах и по месту работы сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска.

Следственным действиям предшествовал арест сотрудника автошколы и посредника, которые передали взятку в 190 тысяч рублей офицерам подразделения ГИБДД Таганрога, которые занимались выдачей водительских удостоверений за деньги. РИА сообщает, что это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статьям о даче взятки и посредничестве в этом. По адресам высокопоставленных сотрудников подразделений ГИБДД обнаружились роскошные особняки, с дорогой обстановкой, автомобили и пачки денег. Тем самым, в Ростовской области повторилась история недельной давности в Ставрополье, где была выявлена организованная группа сотрудников дорожной полиции, которая обложила данью проезжающие большегрузы и продавала красивые номера.

Трое сотрудников местного регистрационно-экзаменационного отдела отстранены от работы.