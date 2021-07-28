Сегодня официально откроется железнодорожное движение по второму Байкальскому туннелю

Он пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Под землей в сложных геологических условиях было пройдено почти 7 тысяч метров. Специалисты рассчитывают, что объект сможет выдержать землетрясение магнитудой до 8,5.