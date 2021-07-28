Турция и Азербайджан решили создать совместную тюркскую армию

О планах по организации совместной армейской структуры объявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. По его словам, целью станет максимально сближение и объединение двух стран. Как отметил спикер турецкого парламента, в основе планов лежит идея об одной нации при наличии двух государств. Для ее реализации проводится множество переговоров, в ходе которых удалось достичь компромисса по ряду ключевых вопросов. В частности, будут проведены совместные военные учения Турции и Азербайджана. Ранее вооруженные силы двух стран уже проводили военные учения в Нахичеванской автономной республике. Это было в конце июня. Незадолго до их начала президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Документ включает различные направления сотрудничества между Анкарой и Баку. В частности, там прописаны обязательства по обороне и взаимопомощи.

Накануне в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана. По ее итогам была подписана Бакинская декларация.