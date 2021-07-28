Все они представились гражданами Ирака. Иностранцам будут сделаны тесты на ковид, а до выяснения результатов они будут изолированы, — передает Интерфакс.
Основная часть мигрантов через Литву стремится попасть в страны Западной Европы. Вильнюс называет происходящее гибридной атакой белорусского режима.
В Литве, на границе с Белоруссией, за сутки задержали максимальное с начала года число мигрантов – более 170 человек
Все они представились гражданами Ирака. Иностранцам будут сделаны тесты на ковид, а до выяснения результатов они будут изолированы, — передает Интерфакс.