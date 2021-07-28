В России, согласно данным оперштаба, за сутки зарегистрировано почти 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России, согласно данным оперативного штаба, за сутки зарегистрировано почти 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 798 человек, это больше, чем накануне.

Отметим, что в последнее время отмечается тенденция на снижение общего числа инфицированных, однако смертность остается высокой.

