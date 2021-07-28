У журналиста-расследователя Романа Доброхотова в Москве проходит обыск

Следователи также пришли к его родителям.

Главный редактор сетевого издания «Инсайдер», которое власти теперь считают иностранным агентом, проходит по делу в качестве свидетеля. Это сообщила его адвокат Оксана Опаренко. Адвокат Сталина Гуревич рассказала в нашем эфире, что дело о клевете возбудили по заявлению голландского блогера Макса Ван дер Верффа, который утверждал, что Россия непричастна к уничтожению пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом. Поводом стало журналистское расследование о его связях с российскими спецслужбами. Сам блогер сказал РИА Новости, что ждет извинений и опровержения. Статья о клевете предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Сталина Гуревич полагает, что Роману Доброхотову грозит штраф. По словам источник ТАСС, при обыске у него изъяли компьютер, флеш-карты и игрушечного робота.

По словам коллег, Роман Доброхотов собирался уехать из России. Журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев пояснил нашей радиостанции, что речь шла не об эмиграции, а о командировке.