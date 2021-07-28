Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете – юрист «Правозащиты Открытки»

Главный редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Уголовное дело возбуждено не в отношении Романа Доброхотова, он проходит по нему как свидетель. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, состав – часть вторая, статьи 128 прим.1 УК РФ» – сообщил Прянишников.

Он подтвердил ранее появившиеся сведения о том, что уголовное дело связано с публикациями о голландском журналисте и его возможных связях с российскими спецслужбами. «В постановлении о производстве обыска указывается, что не позднее 12 ноября 2020 года неустановленное лицо разместило в социальной сети Твиттер ложные сведения о том, что Максимилиан Бернардус Вилем дер Верфф по заказу неустановленного круга лиц распространил дезинформацию о сбитом на территории донецкой области боинга МН17 малазийских авиалиний» – уточнил юрист.

Прянишников считает, что после обыска Роман Доброхотов скорее всего будет допрошен как свидетель по делу.

Обыски у журналиста начались сегодня утром, Доброхотов написал о них в твиттере и с тех пор не выходил на связь. Адвокат голландского журналиста Сталина Гуревич в эфире «Эха» рассказала, что материалы The Insider послужили поводом для двух исков – о защите чести и достоинства и о клевете.

* – российские власти считают иноагентом