Христо Грозев: Роман Доброхотов планировал уехать в командировку, а не покинуть Россию навсегда

Журналист и главный редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов сегодня планировал уехать в командировку, а не покинуть Россию навсегда. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев.

«Мы вчера обсуждали его повестку на следующие несколько недель. Он собирался лететь сначала в Грузию, потом в Украину, потом ко мне, чтобы поработать над несколькими новыми расследованиями. Все билеты были забронированы, куплены, скорее всего спецслужбы знали, что он сегодня должен вылететь. Но еще раз, он не собирался выезжать навсегда, это была рабочая поездка, отчасти связанная с тем, что пару дней назад The Insider был объявлен иностранным агентом и поэтому он должен был решать эти проблемы» – уточнил Грозев.

Сегодня утром Доброхотов написал в твиттере о том, что к нему пришли с обыском. Коллеги журналиста сообщили, что сегодня он планировал вылететь из страны.

*– российские власти считают иноагентом