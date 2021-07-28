Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией, — сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя Комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина. По его словам, рано или поздно эта проблема будет решена. При этом он не привел никаких подробностей.

Несколько дней назад зам.главы МИДа Андрей Руденко говорил, что возможность возобновления авиасообщения с Грузией появится после стабилизации эпидемической обстановки. Он отметил, что введенный в 19-м году запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии был вызван антироссийскими провокациями.