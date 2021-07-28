Новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдёт сегодня в Женеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия и США в определённой степени выполняют договорённости июньской встречи лидеров двух стран.

На сегодняшних переговорах планируется обсуждение вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями.

Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на выборы в Конгресс, которые пройдут в следующем году. Сославшись на данные разведки, он сказал, что Россия распространяет дезинформацию.