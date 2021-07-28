Главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов не имеет пока процессуального статуса по делу о клевете на блогера из Нидерландов Ван дер Верффа. Об этом сообщила адвокат Оксана Опаренко. Сегодня утром Роман Доброхотов сообщил об обыске в его московской квартире. Официально силовые структуры до сих пор не разъяснили, с чем связаны следственные действия.

На днях Инсайдер был внесен в список иностранных агентов.

Корреспондент издания Анастасия Михайлова уточнила в интервью Эху, что Роман Доброхотов планировал сегодня уехать в краткосрочную командировку.

Что касается дела о клевете, то голландский блогер ждет извинений или опровержения в связи с публикациями о его сотрудничестве с ГРУ и министерством обороны России. Ранее Инсайдер писал, что российские спецслужбы передают голландцу информацию о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге.

