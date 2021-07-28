Новые столкновения произошли между войсками Армении и Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило о гибели троих армянских военных в боях на границе с Азербайджаном. Ереван обвиняет Баку в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке пограничной территории. В министерстве обороны Армении говорят, что сейчас там идут локальные бои, ответственность за обострение ситуации в военном ведомстве возлагают на руководство Азербайджана. Там в свою очередь обвиняют Ереван в начале новых столкновений и отмечают, что действовали в ответ на провокацию со стороны войск Армении. В Минобороны Азербайджана опровергли причастность к нанесению ущерба гражданским объектам. Однако, несмотря на взаимные обвинения, Азербайджан принял предложение

России об объявлении прекращения огня на границе с Арменией. А Баку предлагает Еревану начать переговоры по определению и обозначению государственной границы.

Ситуация на границе двух стран вновь начала ухудшаться 12 мая.