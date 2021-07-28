Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании совместной тюркской армии, — сообщает агентство РИА Новости ссылаясь на главу турецкого парламента. Подробности пока не приводятся. Стоит напомнить, что вооруженные силы Азербайджана и Турции в конце июня проводили совместные военные учения в Нахичеванской автономной республике.