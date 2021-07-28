Международная федерация тенниса отказалась отстранить журналиста по требованию россиянина Даниила Медведева

В Международной федерации тенниса заявили, что репортеры имеют право спрашивать, что угодно. В организации отметили, что не могут лишать никого аккредитации, поскольку в случае Олимпиады такие полномочия есть только у организаторов Игр. Накануне россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над итальянцем Фабио Фоньини. После матча чилийский журналист спросил Медведева, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников в этих играх, и как он к этому относится. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос и что журналисту должно быть стыдно. Спортсмен также потребовал выгнать с Олимпиады сотрудника СМИ. Из-за допингового скандала россияне выступают на международных соревнованиях без флага и гимна.

Ранее газета «Ведомости» написала, что российских спортсменов проинструктировали как общаться на Олимпиаде с прессой.