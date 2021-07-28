Обыски прошли в подразделении ГИБДД в двух городах Ростовской области — Таганроге и Новочеркасске, — сообщает агентство РИА Новости ссылаясь на информированный источник. Следственные действия также проводились в домах некоторых сотрудников ведомства.

Ранее областной следственный комитет сообщило задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, передали сотрудникам ГИБДД взятку почти в 200 тысяч рублей.

