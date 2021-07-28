Следственные действия у Доброхотова могут быть связаны с расследованием дела о клевете на блогера из Нидерландов

Следственные действия в квартире главного редактора интернет-издания Инсайдер Романа Доброхотова могут быть связаны с расследованием дела о клевете на блогера из Нидерландов, Макса Ван дер Верффа — полагает адвокат последнего. Сталина Гуревич в эфире Эха Москвы напомнила, что ее подзащитный является автором документального фильма о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге.

«Он занимался частными расследованием гибели боинга МН-17 и своими методами он доказал, что Россия к этому не причастна и причастна быть не может. Естественно, это не понравилось тем сторонам, которые продвигают иную версию, в частности господину Грозеву и господину Доброхотову. Который и обвинил его в прямую в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью продвижения дезинформации о непричастности России к гибели боинга» – заявила Гуревич.

По ее словам, этот материал послужил основанием сразу для двух исков. «Что и послужило основанием для подачи искового заявления о защите чести и достоинства, в Черемушкинском суде рассматривается это гражданское дело, требуем признать информацию недостоверной и порочащей, опровергнуть и удалить. И я подала заявление о возбуждении уголовного дела о клевете, в апреле месяце уголовное дело было возбуждено» – пояснила Гуревич.

Адвокат считает, что Доброхотову грозит штраф. «Поскольку до изменения законодательства были распространены сведения, то ничего страшного ему не грозит, штраф небольшой назначат и все, сажать в тюрьму его никто не будет, конечно. Ну если во время обыска не найдут каких-то сведений о совершении каких-то иных преступлений более тяжких» – сказала Гуревич. По ее мнению, во время обыска у Доброхотова могут искать «доказательства тех сведений, которые он распространяет».

Об обыске Роман Доброхотов сообщил сегодня рано утром, он до сих пор не выходит на связь.



Напомним, Инсайдер был включен на минувшей неделе в список СМИ-иноагентов.

Ранее Роман Доброхотов заявлял, что Инсайдер продолжит работу и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку издание зарегистрировано в Латвии.

