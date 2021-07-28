Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Иркутска и еще 5 населенных пунктов области, — сообщает МЧС. В то же время специалисты пока не фиксируют превышения предельно-допустимых норм вредных веществ воздухе.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров задымление отмечено в населенных пунктах Красноярского края.