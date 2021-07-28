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10:36, 28 июля 2021

Цены на кофе могут вырасти в России в августе

Такие сообщения получают от поставщиков торговые сети.

Проблемы на рынке продажи кофе возникли из-за резкого снижения урожая зерен в Бразилии. Это вызвано аномальным падением температуры после почти годовой засухи в Бразилии. Количество выращенных зерен кофе может там сократиться на 30%. Уже сейчас их стоимость на мировом рынке выросла до максимальных значений с 2014 года, пишет газета «Коммерсантъ». Сложности возникли и у другого крупного экспортера кофе. В Колумбии сейчас внутриполитический кризис, а это затрудняет поставки сырья. Кроме того, пандемия коронавируса привела к нехватке обслуживающего персонала, а из-за сложностей с транспортом наблюдаются проблемы с разгрузкой товара. Российские поставщики предупреждают сетевые магазины о планирующемся повышении цен на 10-12%.

Кафе также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году уже на 40–50%.


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